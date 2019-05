Connect on Linked in

“Leggo diverse interpretazioni sul voto a Lampedusa. Alcune di queste sono davvero fantasiose, fatte da chi non conosce la realtà quotidiana dell’isola. Il primo dato sul quale porre l’attenzione a mio parere è il record di astenuti, quasi il 74%: evidentemente i lampedusani si sentono abbandonati dalle istituzioni e dal Governo”. Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa, a proposito del risultato elettorale delle Europee: nel territorio comunale su 5.261 elettori hanno votato appena 1.404,ossia il 26,6% con il 73,4% di astenuti.

“Quanto alle preferenze di lista – aggiunge Martello – credo che il voto per la Lega possa essere interpretato in molti modi differenti, ma è certamente un risultato che non deve essere sottovalutato. Così come bisogna riflettere sui numeri raccolti dal PD sull’isola, numeri che – considerando che in lista c’era il ‘nostro’ Pietro Bartolo, al quale faccio i migliori auguri di buon lavoro – potevano e dovevano essere migliori: credo che in questo senso il segretario del Circolo locale del Partito Democratico abbia dimostrato la sua inadeguatezza”.

Fonte: lasicilia.it

( https://www.lasicilia.it/news/agrigento/247147/anche-a-lampedusa-il-trionfo-della-lega-con-salvini.html )