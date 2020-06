Print This Post

Ancora incendi in Sicilia. Dopo i roghi di ieri nel Trapanese (ad Alcamo) e nel Palermitano, questa volta canadair in azione a Monte Grifone a Palermo, dove le fiamme sono divampate nelle prime ore della mattina.

Al lavoro per spegnere le fiamme vigili del fuoco e forestale, ma con il gran caldo le fiamme si sono estese e il fronte è diventato più ampio.

Così è stato richiesto l’intervento dei mezzi aerei che stanno operando per cercare di arginare le fiamme. Vigili del fuoco impegnati anche a San Cipirello lungo la statale 624 e a Termini Imerese nei pressi del viadotto Fiume Torto.

A Monreale un incendio è invece divampato tra la linea ferrata e il canneto, nei pressi del parcheggio di piazzale Florio.Le fiamme hanno distrutto i mezzi all’interno dell’area di una ditta di autodemolizioni, di proprietà di L.G, un 28enne incensurato. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco. Indagini in corso per accertare le cause del rogo.

Fonte: gds.it

(https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2020/06/28/ancora-incendi-in-sicilia-roghi-in-provincia-di-palermo-canadair-in-azione-e9b844b7-8b77-4b89-9299-07fdadec48b3/)