Canicattì, ancora roghi nella notte: bruciata auto di bracciante agricolo

Notte di fuoco a Canicattì.

Nella serata tra Lunedì e Martedì scorso pare infatti che una Opel Karl di proprietà di un bracciante agricolo di 40 anni sia andata misteriosamente in fiamme.

Il mezzo era parcheggiato in una traversa di via Carlo Alberto quando, intorno alle 3.00 di notte, avrebbe cominciato a prendere fuoco rendendo di conseguenza necessario l’intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento i quali, idranti alla mano, hanno spento le fiamme rendendo così possibile agli agenti di polizia di poter effettuare le analisi di rito atte a identificare le cause che hanno fatto bruciare il mezzo a 4 ruote.

Di Pietro Geremia