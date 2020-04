Agrigento, ancora sbarchi in provincia: approdati 56 migranti a Lampedusa

Print This Post

Continuano gli sbarchi nelle coste agrigentine.

Nella giornata di ieri 56 extracomunitari sono stati soccorsi a circa mezzo miglio dalle coste di Lampedusa dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di Finanza.

Una volta recuperati il gruppo di migranti, composto da 30 uomini, 16 donne e 4 minori, sono immediatamente stati fatti approdare al molo Favarolo per i controlli di routine e successivamente fatti reimbarcare sul traghetto per Porto Empedocle per un ricollocamento presso gli hot-spot dell’Isola.