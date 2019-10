Ancora un clochard morto a Palermo: l’uomo stroncato da un malore

Connect on Linked in

Un clochard è morto ieri pomeriggio sotto i portici di piazzale Ungheria, a Palermo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di piazza Verdi, che sono arrivati sul posto, l’uomo, conosciuto nella zona, sarebbe stato notato da alcuni passanti questa mattina, mentre barcollava.

Nel giro di pochi minuto il clochard sarebbe crollato a terra, morendo nel giro di pochi minuti. Inutili i soccorsi del 118, che sono arrivati in piazza Ungheria e hanno cercato di rianimare l’uomo, ma non c’è stato niente da fare. Indagini in corso da parte dei carabinieri anche per risalire all’identità del clochard (che nona aveva documenti con sè). Pochissimi dubbi sul fatto che si sia trattata di morte naturale.

Fonte: gds.it

( https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2019/10/07/ancora-un-clochard-morto-a-palermo-luomo-stroncato-da-un-malore-f08d55fa-fea4-484f-bd4a-aca56d26d686/ )