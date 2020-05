Andare a lavoro, praticare sport, recarsi dai parenti: quando serve l’autocertificazione nella Fase 2

Connect on Linked in

Da oggi, lunedì 4 maggio, si potrà uscire dalla propria abitazione, rimanendo all’interno della regione, per 4 ragioni: lavoro, salute, necessità tra cui è inclusa la novità della visita ai congiunti e per andare in tutti gli esercizi commerciali che riapriranno, attività sportiva o motoria all’aperto.

Per andare in ufficio basterà la documentazione fornita dal datore di lavoro come ad esempio il tesserino. Rimangono i dubbi invece sull’obbligo di compilare il modulo quando si esce per fare attività sportiva o andare al parco.

Il modello disponibile non è stato ancora aggiornato ma si potrà utilizzare aggiungendo le nuove motivazioni introdotte dal Dpcm del 26 aprile che entrerà in vigore lunedì. “Resta inteso – si legge sul sito di Palazzo Chigi – che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite”.

Fonte: gds.it

(https://gds.it/articoli/cronaca/2020/05/03/andare-a-lavoro-praticare-sport-recarsi-dai-parenti-quando-serve-lautocertificazione-1fc85548-e93d-427b-9178-2f6477f4b9d7/)