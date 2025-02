I fotografi canicattinesi Andrea Turco e Salvatore Scarantino, noti per il loroo talento e la capacità di raccontare storie attraverso le immagini, conquistano un nuovo importante traguardo.

Dopo il successo dello spot di Natale realizzato per Thun Shop Canicatti, Turco e Scarantino sono stati contattati da Simon Thun, vicepresidente di THUN, per dirigere il video natalizio nazionale 2025 per Thun Official.

Questa collaborazione segna un ulteriore passo avanti nella carriera dei due fotografi canicattinesi, che si confermano come volti innovativi nel panorama della fotografia e della produzione video.

Un percorso di successi che porta a Thun Official

Andrea Turco, insieme a Salvatore Scarantino, titolari dello studio fotografico Prospettive, hanno dimostrato di possedere un occhio unico per valorizzare prodotti e storie attraverso inquadrature suggestive e creative.

Il recente spot per Thun Shop Canicatti ha catturato l’attenzione non solo dei consumatori, ma anche degli addetti ai lavori, spingendo Simon Thun a scegliere personalmente Turco per la realizzazione del nuovo spot di Natale 2025 a livello nazionale.

L’azienda, celebre per il suo stile raffinato e per la qualità dei suoi articoli per la casa, ha quindi deciso di affidarsi a un professionista in grado di incarnare lo spirito natalizio e l’eleganza che contraddistingue il marchio.

Dal set di Bolzano a nuove sfide a Partinico

La squadra fotografica canicattinese, che opera con passione e competenza presso lo studio Prospettive, ha già preso il via dei lavori dirigendosi a Bolzano per le riprese del video.

Le suggestive location e l’attenzione ai dettagli caratteristici del Natale si sono fusi in una produzione che promette di emozionare e sorprendere il pubblico.

Non finisce qui: THUN ha, infatti, commissionato un ulteriore spot che verrà girato nei prossimi giorni nella storica cornice di Partinico. Questa scelta evidenzia l’intento dell’azienda di unire tradizione e innovazione, creando connessioni visive capaci di evocare ricordi e generare nuove emozioni.

Un impegno verso l’eccellenza e la creatività

L’approccio innovativo di Turco e Scarantino rappresenta un esempio di eccellenza nel campo della fotografia e della produzione video.

Grazie a collaborazioni di successo e a una visione artistica che unisce tradizione e modernità, i due giovani professionisti si confermano come un punto di riferimento per i marchi che desiderano comunicare valori autentici e raffinati.

Con lo spot di Natale 2025 per Thun Official e il prossimo progetto a Partinico, i fotografi canicattinesi scrivono un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera, destinato a lasciare il segno nel mondo della comunicazione visiva.