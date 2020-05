Coronavirus, canicattinese bloccata a Malta: si al rientro ma con il “Patto Nozze”

Connect on Linked in

Le nozze ai tempi del covid-19 le conosce bene una 29enne di Canicattì.

La ragazza si trovava a Malta per motivi di lavoro quando, a causa dell’emergenza dettata dal coronavirus sarebbe rimasta bloccata nell’isola insieme al proprio ragazzo colombiano giocatore del Santa Lucia, club della Serie A maltese.

Data la particolare situazione sanitaria la canicattinese aveva dunque perso il lavoro, che era a tempo determinato, non potendo di fatto fare ritorno nella propria città di origine.

Dopo un lungo braccio di ferro tra il legale della giovane e le autorità de La Valletta si sarebbe trovata una soluzione: i due fidanzatini potranno ritornare in “patria” a patto che si sposino, nello specifico presso il municipio di Canicattì, non appena ultimeranno la quarantena prevista per legge che decorrerà dal loro metter piede in Sicilia.