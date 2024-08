Dal 2 al 9 Maggio, si celebra il 46esimo anniversario dell’assassinio di Peppino Impastato con una serie di eventi dedicati alla lotta contro la mafia e al sostegno dell’informazione libera.

La settimana vedrà la partecipazione di studenti, esperti e attivisti internazionali impegnati in vari temi, tra cui le dipendenze e il narcotraffico, con un focus speciale sulla resistenza contro la criminalità organizzata in Messico e la situazione in Palestina.

Gli eventi si terranno principalmente presso Casa Felicia, con momenti dedicati alla memoria, dibattiti, workshop, e spettacoli teatrali.

Il culmine degli eventi sarà il 9 Maggio con un presidio al nuovo Casolare e un corteo che partirà da Radio Aut a Terrasini fino a Casa Memoria a Cinisi. Tra i relatori ci sarà Roberto Salis, e ospiteremo anche una delegazione del Congresso Nazionale Indigeno dal Messico.

Non perdere questa opportunità unica di imparare, riflettere e prendere parte attiva nella lotta per la giustizia e la verità. Unisciti a noi per onorare la memoria di Peppino Impastato e per promuovere una società più giusta.