Anziano aggredito nel pianerottolo di casa, ladri messi in fuga dal pensionato

Un anziano di 86 anni è stato sorpreso da tre rapinatori che nel pianerottolo di casa gli hanno portato via i soldi e un cellulare.

L’aggressione è avvenuta in via Li Bassi a Palermo al settimo piano di un palazzo. L’uomo stava tornando a casa quando è stato sorpreso da tre uomini incappucciati che lo hanno bloccato e portato via circa 150 euro e il telefonino.

Forse volevano entrare in casa, ma la reazione del pensionato li ha fatti fuggire. I sanitari del 118 sono intervenuti per medicare e prestare le prime cure all’anziano scosso dall’aggressione. Indaga la polizia.

Fonte: Blogsicilia.it