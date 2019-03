Approda a Catania il Language Expo

Connect on Linked in

Arriva a Catania il 23 marzo il Language Expo: salone dedicato ai viaggi studio.

Una occasione importante per i siciliani che vogliono implementare le proprie competenze.

L’evento è completamente gratuito, per essere certi di essere ammessi basta scaricare qui il biglietto e poi recarsi il 23 marzo prezzo l’Ufficio EF Catania situato al numero 13 di Corso Italia Scala A.

Questo anno il salone sarà molto bello e ricco: seguirlo interessa un po’ tutti. Infatti sono già tantissime le famiglie siciliane, gli studenti ed i professionisti che hanno richiesto un ticket d’accesso gratuito.

Lingue

straniere: perchè serve conoscerle

Avere delle buone competenze linguistiche è fondamentale infatti crescono anche nella nostra isola le possibilità di lavoro per chi dimostra ottime competenze linguistiche.

Poste Italiane, è notizie di questi giorni, cerca nuovo personale da impiegare in tutta Italia: il tipo di assunzione è chiaramente a tempo determinato con possibilità di proroga sino a diventare un possibile contratto a tempo indeterminato si cercano dai postini agli operatori finanziari ma la competenza linguistica è ormai diventata necessaria e deve essere dimostrabile.

Anche per lavorare in Banca Credem è diventata necessaria la competenza linguistica, il noto istituto di credito cerca laureati in discipline economiche, scientifiche e giuridiche o informatica non mancano ruoli aperti anche per diplomati: per tutti è necessaria la conoscenza della lingua inglese.

Language Expo: i motivi per partecipare



Diventando le lingue estere così importanti per tutti coloro che vogliono avere la certezza di un lavoro migliore è chiaro che partecipare al Language Expo diventa fondamentale.

A disposizione di famiglie, giovani, professionisti e manager trovano in salone esperti consulenti linguistici che possono dare tutte le informazioni in merito ad interessanti corsi di lingua all’estero.

Al Language Expo si possono conoscere le mete giuste per approfondire la lingua desiderata:

oltre 16 Paesi diversi possono diventare la meta perfetta per un soggiorno all’estero.

Possibilità di vacanze all’estero a partire dagli 8 anni con soggiorni studiati in modo consono alle conoscenze linguistiche pregresse e sopratutto all’età. Per i giovani studenti è possibile vagliare l’opportunità di un quadrimestre o un intero anno scolastico all’estero. In fiera, il personale specializzato, è in grado di dare tutte le informazioni necessarie per poter fare la scelta giusta.

Se si è lavoratori o professionisti presso il Language Expo si ha l’opportunità di verificare il corso di lingue all’estero perfetto per implementare una o più lingue.

I consulenti presenti al Language Expo sono in grado di rispondere a tutte le domande, curiosità ed esigenze ed orientare i presenti presso la scelta di una delle lingue desiderate. Grazie agli staff internazionali si possono scegliere lingue come Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Giapponese, Cinese Mandarino e Coreano.

Non solo consulenza ma anche workshop, seminari ed eventi

tematici creati in modo da poter coinvolgere il pubblico.