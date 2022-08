Aprire un’azienda agricola in Sicilia nonè così semplice, ma neanche impossibile. In questa guida vedremo l’iter burocratico da rispettare e soprattutto, tutte le norme, le agevolazioni e le regole da portare a termine.

Grazie a degli incentivi specifici, è possibile aprire un’azienda agricola nell’Isola siciliana. Vediamo tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Ecco gli iter utili ad aprire un’azienda agricola in Sicilia:

Richiedere l’apertura della partita IVA agricola; Richiedere alla Camera di Commercio del proprio territorio, di registrare l’attività al Registro Imprese; Aprire una posizione INPS (rivolgiti al tuo commercialista o ad un CAF) per poter versare i contributi; Permesso dell’ente ASL, qualora previsto; Ottenere il requisito IAP (Imprenditore Agricolo Professionale); Chiedere al Comune se è necessario ottenere delle autorizzazioni tecniche nel settore agrario. Stabilire la forma d’apertura l’attività (società, impresa individuale, di tipo amministrativo o patrimoniale). Abilitazione HACCP. Questo attestato serve qualora si provveda anche alla vendita al dettaglio di generi alimentari (oppure se si svolgesse un’attività di ristorazione e/o agriturismo). Libri contabili; Scegliere il terreno e la zona in cui si desidera operare: è importante rendersi conto se si tratta di un’azienda biologica e dell’area su cui dove coltivare. Questo perché è importante esser a conoscenza di eventuali divieti o obblighi a cui sottostare. Comperare delle macchine agricole: in base all’attività da svolgere, è importante scegliere sia l’attrezzattura che le macchine adeguate all’agricoltura. Informarsi sugli incentivi fiscali: chi opera nel settore agricolo in Sicilia (ma anche in altre zone di Italia, il Governo potrebbe agevolare l’apertura dell’attività con dei finanziamenti a fondo perduto. È preferibile consultare gli eventuali bandi di interesse.

Aprire un’azienda agricola in Sicilia con gli incentivi: come fare?

Dopo aver visto come e cosa serve per aprire un’azienda agricola in Sicilia, vediamo al momento in cui scriviamo, gli incentivi da poter sfruttare per ottenere delle agevolazioni fiscali:

Banca della Terra: è possibile comprare i terreni all’asta di proprietà dello Stato. Questo garantirà una agevolazione maggiore, consentendo di ottenere un risparmio rispetto al listino che si pagherebbe comperando gli spazi di terra tra privati o agenzie. Bando ISI INAIL: come si preannuncia dal nome stesso, questo bando viene gestito ed erogato dall’INAIL. L’obiettivo è quello di agevolare l’acquisto di macchinari e attrezzature agricole, allo scopo di migliorare la sicurezza in un’azienda agricola e la produttività con delle macchine innovative. PSR Sicilia: con questo bando i futuri beneficiari dell’attività agricola, potranno ottenere il 70% a fondo perduto promuovere i propri prodotti agroalimentari e per portare a termine delle attività di comunicazione. Emergenza incendi: tali contributi sono destinati alle aziende agricole che hanno subito danni da incendi dolosi, come purtroppo capita spesso nell’Isola siciliana. Ad ogni azienda a cui verrà approvata la domanda, gli sarà corrisposto fino ad un massimo di 20.000 euro.

Non mancano inoltre, i bandi per migliorare l’impianto idrico o ancora, i contributi e gli esoneri contributivi agli agricoltori che hanno perso soldi per via del Covid-19.

