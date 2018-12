Aragona, auto sbanda e si ribalta: ferito un ragazzo

Connect on Linked in

Incidente sulla circonvallazione per Aragona.

Un giovane a bordo di una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, dopo essere giunto nei pressi della circonvallazione per Aragona ha perso il controllo della sua auto finendo per cappottare.

Il ragazzo è rimasto incastrato nelle lamiere, per estrarlo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco giunti sul posto dopo una segnalazione.

L’automobilista è stato trasportato da un’ambulanza del 118 presso l’ospedale San Giovanni di Dio per verificare le sue condizioni di salute che, fortunatamente, non sono gravi.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato