Aragona, finisce in ospedale dopo una discussione “animata”: grave un 29enne

Una giornata da dimenticare quella appena trascorsa per un ragazzo di soli 29 anni di Aragona.

A quanto pare il giovane sarebbe finito in gravi condizioni presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo aver ricevuto un pestaggio in piena regola che gli avrebbero procurato diversi traumi in tutto il corpo ed in particolare alla testa.

Non si conoscono ancora le cause che hanno portato la povera vittima ad essere presa di mira dai propri aguzzini, ma le forze dell’ordine, che mantengono il massimo riserbo sulla faccenda, avrebbero già avviato una caccia al colpevole.

Di Pietro Geremia