Un uomo è stato denunciato dalla moglie per stalking. L’uomo, un 40enne di Sant’Angelo Muxaro, avrebbe perseguitato la moglie che stava per lasciarlo, in un’occasione avrebbe addirittura minacciato il suicidio puntandosi un coltello alla gola se la donna si fosse separata da lui.

La consorte, stanca delle continue angherie, ha sporto denuncia.

Il gup del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti dell’accusato.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato