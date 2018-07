Aragona, sorpresi a rubare in una ditta: arrestati due uomini

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Pensavano di passare inosservati, sfruttando l’oscurità ed invece sono stati acciuffati nottetempo dai Carabinieri della Stazione di Aragona (Ag), nella zona industriale di contrada San Benedetto.

In particolare, i militari, durante un servizio di pattuglia, hanno notato strani movimenti all’interno del piazzale di una ditta attualmente sottoposta a sequestro fallimentare ed hanno deciso di effettuare un accurato sopralluogo.

Addentratisi nella struttura, i Carabinieri hanno subito scovato i due soggetti mentre erano intenti a caricare su due autovetture 3 serbatoi in polietilene da 200 litri ciascuno e 15 fioriere di vari forme e dimensioni.

Una volta circondati e bloccati, sono subito scattate le manette ai polsi di S. M. 39 enne di Porto Empedocle ed M. P., 37 enne di Aragona, entrambi incensurati.

La refurtiva, del valore di alcune centinaia di euro, è stata restituita agli aventi diritto, mentre le due vetture utilizzate per portare a termine il furto sono state sequestrate. I due soggetti, con l’accusa di “furto aggravato in concorso”, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati dapprima ristretti agli arresti domiciliari e dopo la convalida dell’arresto sono stati rimessi in libertà.