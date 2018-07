Print This Post

I carabinieri di Aragona hanno denunciato per furto una coppia di turisti.

Un uomo e una donna, grazie al tempestivo intervento dei militari dell’arma che hanno visionato le telecamere di sorveglianza di un supermercato riuscendo a vedere il momento esatto in cui i 2 rubavano degli oggetti, in particolare un beauty case ed una trousse, hanno rintracciato e denunciato la coppia in stato di libertà con l’accusa di furto.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato