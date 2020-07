Aragona, venne trascinata in vicolo e violentata: avviato incidente probatorio

Print This Post

Nei giorni scorsi è avvenuto l’incidente probatorio in merito alla vicenda inerente alla minore che durante la festa della Madonna di Fatima sarebbe stata violentata da 4 uomini.

I fatti risalirebbero nel 2015 quando la giovane, che all’epoca aveva solo 12 anni, sarebbe stata presa e abusata sessualmente da 4 uomini, tre dei quali di origini romene, i quali avrebbero trascinato la vittima in un vicolo antistante alcune giostre per poi abusarne a turno.

Solo grazie alla denuncia della madre della piccola sono state avviate le indagini che hanno portato all’individuazione dei presunti colpevoli accusati di violenza sessuale di gruppo aggravata.