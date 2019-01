Arma dei Carabinieri: esce il bando per arruolare 536 Allievi Marescialli

Connect on Linked in

Con l’inizio del nuovo anno arriva subito un’ottima notizia per il mondo del lavoro, ne parla QuiFinanza.

Tornano i concorsi militari e quest’anno il primo ad essere stato indetto è quello nell’Arma dei Carabinieri. E’ stato difatti appena pubblicato il bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 9° corso triennale di 536 Allievi Marescialli nel ruolo Ispettori.

A parte una esigua percentuale di posti riservati a speciali categorie, per il resto il bando è aperto a tutti i cittadini italiani e ovviamente a entrambi i sessi. Basterà avere un’età minima di 17 anni e un qualsiasi diploma di scuola media superiore, come requisiti minimi richiesti.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri entro il termine perentorio del 4 febbraio.

Le prove del concorso inizieranno indicativamente a partire dal 18 febbraio 2019 dalle ore 10 con la prova preliminare che prevede la somministrazione di un test a risposta multipla di quesiti di cultura generale e di capacità logico-deduttiva, ragionamento numerico e capacità verbali.

Domanda di partecipazione al concorso :

Carabinieri, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale. (Scadenza domanda 4 febbraio)

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al concorso:

a) i militari dell’Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed a quello degli appuntati e carabinieri (ivi compresi gli appartenenti al Ruolo forestale)

b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

– abbiano compiuto il 17° anno di età

– abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 2018-2019, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’accesso all’università godano dei diritti civili e politici;

– non siano stati condannati per delitti non colposi

– non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione.

Svolgimento del concorso :

Lo svolgimento del concorso prevede l’effettuazione di:

a) prova preliminare;

b) prove di efficienza fisica;

c) accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneita’

psico-fisica;

d) prova scritta per accertare il grado di conoscenza della

lingua italiana;

e) accertamenti attitudinali;

f) prova orale;

g) prova facoltativa di lingua straniera.