Nei giorni scorsi, a Taormina, i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza due 22enni e un 19enne, di cui due già noti alle Forze dell’Ordine. Sono presunti responsabili di tentata rapina, porto di oggetti atti ad offendere e ricettazione.

In seguito a una chiamata al 112, i Carabinieri sono intervenuti in una zona periferica di Taormina, dove era stata segnalata una rapina presso un centro scommesse. Gli agenti della Stazione di Graniti, in servizio di controllo del territorio, hanno fermato uno dei presunti rapinatori in fuga a piedi.

Un’indagine basata sulle dichiarazioni della vittima e sull’analisi dei filmati delle telecamere ha permesso di documentare le dinamiche del tentativo di rapina. Si è scoperto che uno degli arrestati fungeva da “palo” all’esterno della sala scommesse, mentre gli altri due, con volti travisati, cercavano di compiere la rapina minacciando con bastoni di legno. La resistenza della vittima ha impedito il successo dell’azione criminale.

Ulteriori accertamenti hanno condotto all’individuazione e al rintracciamento degli altri due presunti autori, trovati presso le loro abitazioni con gli stessi vestiti utilizzati durante il tentativo di rapina. Inoltre, presso l’abitazione di uno degli arrestati, è stata scoperta un’autovettura rubata, probabilmente utilizzata per la fuga.

I tre uomini sono stati condotti in caserma e, in base alle indagini dei Carabinieri, sono stati arrestati e trasferiti presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi in attesa di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari.