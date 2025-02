Arrestato a Ravanusa: 46enne trovato con armi, eroina e oltre un chilo di hashish

Durante un’operazione di controllo sul territorio, i Carabinieri delle stazioni di Naro e Ravanusa, supportati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne pregiudicato di Ravanusa.

L’uomo è indagato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, detenzione illegale di armi e ricettazione.

Dettagli dell’Operazione

L’operazione ha avuto inizio durante un controllo di routine in un casolare di campagna nel comune di Naro, dove i militari hanno condotto una perquisizione che ha portato al ritrovamento di una pistola con il colpo in canna.

L’arma, rinvenuta nascosta sotto un cumulo di pietre in un contenitore per alimenti sottovuoto, era corredata da due caricatori pieni e da quattro munizioni addizionali dello stesso calibro. Le indagini hanno successivamente accertato che la pistola risultava essere provento di un furto denunciato oltre 28 anni fa a Como.

Scoperta di Stupefacenti

Le ricerche si sono poi estese all’abitazione dell’indagato a Ravanusa, dove in uno sgabuzzino è stato trovato un involucro contenente 18 grammi di eroina, presumibilmente destinata allo spaccio.

Inoltre, in un casolare di libero accesso situato nelle vicinanze, i Carabinieri hanno scoperto oltre 1,2 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti e occultati nel vano del sottotetto, già confezionati per la vendita al dettaglio.

Sequestro e Misure Precauzionali

Tutto il materiale sequestrato – armi e sostanze stupefacenti – è stato posto sotto sequestro dalle forze dell’ordine. Su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, l’indagato è stato messo agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

È importante ricordare che, ai sensi del principio della presunzione di innocenza, la responsabilità dell’uomo verrà definitivamente accertata solo a seguito del giudizio di merito.

Considerazioni Finali

Questo caso evidenzia la costante attività di controllo e prevenzione sul territorio da parte dei Carabinieri, unitamente al supporto strategico dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia. Le forze dell’ordine continuano a contrastare il fenomeno della criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti, operando con efficacia per garantire la sicurezza della comunità.