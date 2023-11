Arrestato Extracomunitario per Rapina e Maltrattamenti in famiglia: Cronaca dell’Operazione dei Carabinieri

Nel corso della serata del 20 novembre scorso, a soli ventiquattro ore dalla rapina avvenuta in un’abitazione a danno di una coppia residente a Castroreale, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) hanno effettuato l’arresto di un cittadino extracomunitario di 51 anni residente a Vittoria (RG).

L’uomo è stato identificato come responsabile dei reati di rapina, lesioni aggravate con l’uso di armi e maltrattamenti in famiglia.

L’operazione è stata scattata in seguito alle indagini condotte dai Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto e guidata dal Procuratore Capo Giuseppe Verzera.

Le prime risultanze investigative hanno portato all’emissione di un provvedimento di fermo nei confronti dell’individuo, ex compagno di una delle vittime, che si era reso irreperibile nella zona del Ragusano.

È stato successivamente rintracciato e arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa ha convalidato il fermo il 22 novembre scorso, supportando appieno le indagini della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto.

La parte lesa dai maltrattamenti in famiglia è stata accompagnata presso una località protetta per garantirne la sicurezza.

Questa vicenda sottolinea non solo l’impegno della Procura contro i reati predatori, ma ribadisce anche l’attenzione ai casi di maltrattamenti in famiglia e stalking.

L’articolo enfatizza l’importanza della denuncia come strumento essenziale per prevenire comportamenti criminali più gravi, come evidenziato dagli ultimi eventi di cronaca.