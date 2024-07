Un catanese di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Librino per un furto avvenuto in un supermercato del quartiere Pigno a Catania, all’interno di un parco commerciale.

Il furto è stato effettuato con l’ausilio di un complice, anch’egli coinvolto nell’operazione.

Dinamica del Furto

I due uomini, entrambi carrellino alla mano, sono stati visti aggirarsi tra i corridoi del supermercato, prelevando varie confezioni di alimenti dagli scaffali. In seguito, si sono divisi: uno ha nascosto la merce in uno zaino mentre l’altro ha tentato di uscire indisturbato dal supermercato tramite il varco riservato a chi non effettua acquisti.

Arresto e Intervento dei Carabinieri

L’operazione di furto è stata monitorata attentamente dagli addetti alla sicurezza attraverso i sistemi di videosorveglianza del supermercato. Questi ultimi hanno prontamente avvisato i carabinieri, che erano posizionati all’ingresso del supermercato. Quando il ladro con lo zaino ha tentato di oltrepassare le barriere della cassa pagando solo un pacco di pasta, è stato immediatamente fermato e identificato dai militari.

Dettagli del Recupero

Nella borsa dell’uomo, i carabinieri hanno trovato ben 87 confezioni dello stesso prodotto, per un valore economico totale di oltre 150 euro. Questo tentativo di furto mostra un’operazione ben pianificata ma inefficace grazie alla pronta risposta delle forze dell’ordine e del personale di sicurezza del supermercato.

Conclusione e Riflessioni

Questo episodio di furto sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza nei punti vendita e l’efficacia dei sistemi di videosorveglianza. La collaborazione tra la sicurezza privata e le forze dell’ordine si è rivelata cruciale per prevenire e contrastare atti criminali, proteggendo così i beni e la sicurezza dei clienti.