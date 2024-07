Un pregiudicato 38enne di Catania è stato arrestato dopo aver rubato gratta e vinci in un bar situato all’interno di un distributore lungo l’Asse dei servizi.

Il furto è stato segnalato da un impiegato che, distratto per un momento, ha permesso al ladro di impossessarsi di vari tagliandi da 20 euro per poi fuggire in auto.

La scena è stata interamente registrata dalle telecamere di sorveglianza dell’area di servizio, e una descrizione dettagliata del ladro è stata fornita alla polizia.

Grazie a queste informazioni, gli agenti hanno localizzato e fermato il sospetto vicino a via Fontanarossa, trovando in suo possesso 15 gratta e vinci, tre cellulari e un coltello multiuso nell’automobile.