Durante i colorati e vivaci festeggiamenti del carnevale a Cesarò, una tranquilla cittadina situata nella provincia di Messina, è scoppiata una rissa che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri per essere sedata.

Questo episodio ha avuto luogo in una delle vie centrali del paese, proprio mentre si svolgeva il passaggio dei carri allegorici, momento clou della festa che ogni anno attira folle di partecipanti.

Quattro individui, con età comprese tra i 25 e i 57 anni e già noti alle forze dell’ordine per precedenti episodi, sono stati arrestati, accusati di essere i promotori della rissa.

La situazione di caos e violenza, caratterizzata da calci e pugni, sembra essere scaturita per motivi apparentemente futili, ma ha richiesto un intervento immediato per evitare conseguenze più gravi.

I militari della locale Stazione di Carabinieri, prontamente intervenuti sul posto, sono riusciti a fermare i facinorosi, nonostante questi abbiano opposto resistenza.

Le persone coinvolte hanno riportato alcune lesioni, ma fortunatamente l’azione tempestiva dei Carabinieri ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Gli arrestati sono stati accusati di rissa aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le necessarie formalità, sono stati posti agli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni, in attesa del giudizio dell’Autorità Giudiziaria.

Questo incidente mette in luce l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza durante le manifestazioni pubbliche, soprattutto in occasioni di grande aggregazione come i festeggiamenti di carnevale.

La pronta risposta dei Carabinieri ha evitato che la festa popolare fosse rovinata da atti di violenza ingiustificata, permettendo alla comunità di Cesarò di continuare a celebrare una delle sue tradizioni più sentite.