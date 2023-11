Agenti della Polizia di Stato di Caltagirone hanno arrestato un padre di 49 anni per lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il figlio di 19 anni è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Dopo un’accurata attività di monitoraggio, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone ha individuato un’abitazione nel centro storico coinvolta in un presunto spaccio di droga, con servizio di consegna a domicilio.

Gli agenti si sono appostati nelle vicinanze, osservando un continuo flusso di persone che entravano nell’abitazione. Il diciannovenne e la fidanzata, nervosi, controllavano l’area in cerca di disturbi.

I due giovani sono stati fermati dopo aver lasciato l’abitazione a bordo di un ciclomotore. Durante la perquisizione del giovane, sono stati trovati marijuana, un coltello a serramanico e 50 euro, presumibilmente provento dello spaccio.

Intervenuto il padre, un 49enne con precedenti noti alla polizia, è stato arrestato per aggressione agli agenti. È stato inoltre denunciato per possesso di un’arma da taglio. Una successiva perquisizione nella loro abitazione ha rivelato 50 grammi di marijuana suddivisi in 13 bustine, materiale per confezionare la droga e due bilancini di precisione.

Il giovane di 19 anni è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio e porto abusivo di arma da taglio. La madre, durante l’operazione, ha insultato e minacciato gli agenti, ricevendo una denuncia.”