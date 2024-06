In un recente episodio di estorsione aggravata, i Carabinieri di Catania hanno arrestato M.A., un giovane di 24 anni.

L’incidente, che ha visto come vittima un minorenne, si è verificato in un distributore automatico di benzina situato all’incrocio tra Viale della Libertà e Via Pietro Mascagni, intorno alle ore 21:00 del mese di gennaio.

Il giovane, che si trovava in compagnia della sua famiglia a bordo di una Fiat 500X noleggiata, ha approcciato il minorenne mentre questi riforniva il suo motorino, esigendo il pagamento del pieno di benzina per la sua auto, una richiesta che ha raggiunto quasi i 100 euro.

Di fronte al tentativo del ragazzo di placare la situazione offrendo una banconota da 5 euro, M.A. non si è accontentato e, minacciando ulteriormente la vittima, ha insistito sull’uso di una carta prepagata per completare il pagamento.

La situazione di estorsione è stata brillantemente documentata dalle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio, permettendo così ai Carabinieri di identificare il veicolo e procedere all’arresto di M.A., che ora si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Questo episodio sottolinea l’importanza della sicurezza e della vigilanza nelle aree pubbliche e ricorda ai cittadini di segnalare immediatamente alle autorità qualsiasi comportamento sospetto o intimidatorio.

La rapida azione delle forze dell’ordine ha permesso di assicurare alla giustizia il responsabile di questo atto di estorsione, rafforzando così la fiducia nella capacità delle autorità di proteggere i cittadini e di mantenere l’ordine pubblico.