Realmonte, arriva il primo caso di Coronavirus in Città

Anche la città di Realmonte ha il suo primo caso di Coronavirus.

Ad annunciarlo con un comunicato su Facebook è stato lo stesso Sindaco Calogero Zicari in cui ha spiegato come il proprio concittadino fosse stato dapprima ricoverato in una struttura ospedaliera a Palermo per poi rientrare a Realmonte il 10 aprile è risultare positivo al Covid-19.

“I familiari mi hanno comunicato che lui stesso e i componenti il nucleo familiare, a far data dal giorno delle dimissioni dell’ospedale, sono rimasti prudenzialmente a casa in isolamento e non hanno avuto contatti con nessuno” – ha concluso il primo cittadino di Realmonte.