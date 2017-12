Ars, protesta dei disabili dopo la notizia dell’aumento di stipendi dei parlamentari siciliani

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Le dichiarazioni del presidente dell’Assemblea siciliana Miccichè in merito allo stop ai tetti agli stipendi dei funzionari dell’Ars che aumenteranno in automatico da gennaio ha suscitato non poche polemiche tra i cittadini dell’Isola.

Ad alzare la voce tra i tanti infatti, è stato il Comitato “Siamo Handicappati Non Cretini” con cui i disabili rivendicano di inserire fra le priorità di questa fase il finanziamento della loro assistenza domiciliare.

“Ci saremmo attesi di essere fra le priorità del governo e della maggioranza. Invece la disabilità non è avvertita come una priorità – dice il portavoce Giovanni Cupidi -. Stanno mandando un messaggio politico chiaro, che parte dall’aumento degli stipendi all’Ars. Ne prendiamo atto, la nostra protesta ripartirà”.

.