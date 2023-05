Ansia, stress e preoccupazioni possono portare rapidamente al burnout. Il rischio è ancora più elevato se non si è in grado di esprimere i propri sentimenti. L’arteterapia è un sostegno terapeutico utilizzato da un numero sempre maggiore di professionisti per aiutare le persone che vivono situazioni molto complicate.

Si tratta di una forma di psicoterapia che consiste nel dedicarsi a creazioni artistiche come il collage, la pittura e il disegno per esprimere sé stessi e le proprie emozioni. Questa soluzione può essere utilizzata per aiutare tutti, dai bambini agli anziani. A questi ultimi consente anche di combattere la solitudine e migliorare la qualità della loro vita.

Ecco un elenco di attività che possono essere praticate per ritrovare la calma.

Diamond Painting: un hobby creativo rilassante

Il diamond painting è un hobby molto utilizzato nel campo dell’arteterapia per i suoi benefici sulla salute psicologica. Conosciuto anche come pittura a diamante, è un’attività manuale che consiste nel creare bellissimi dipinti in rilievo ed è un’ottima scelta fra le attività creative per adulti per prendersi del tempo per sé stessi.

L’attività si pratica utilizzando un kit composto da una tela autoadesiva su cui è stato prestampato il disegno scelto, i diamantini colorati da applicare sulla tela e i diversi accessori necessari a completare il lavoro. Questi kit si trovano nei negozi dedicati all’hobbistica o su siti dedicati al diamond painting italiano come Figured’Art. Molto semplicemente, il principio consiste nell’apporre gli strass sulla tela facendo riferimento ai simboli sulla tela e sulla legenda dei colori.

Oltre a essere un hobby economico e molto divertente, il diamond painting presenta diversi benefici. Infatti, aiuta a ridurre l’ansia, permette di concentrarsi sul momento presente e sulle proprie sensazioni liberando la mente dalle preoccupazioni. Permette di meditare, rilassarsi e scaricare lo stress del lavoro o della vita quotidiana.

La realizzazione di pitture a diamante è anche un modo ideale per rafforzare la fiducia in sé stessi. Creando un’opera artistica, si sviluppa un senso di realizzazione che aumenta l’autostima e la fiducia in sé stessi.

Dipingere con i numeri per rilassarsi

Dipingere con i numeri è un’altra attività creativa che trova spazio nell’arteterapia. Come il per il diamond painting, i suoi benefici per la salute sono indiscutibili. Permette di liberare le emozioni favorendo l’espressione al di là delle parole.

Il procedimento è simile alla pittura a diamante per cui sulla tela è stampato il disegno da dipingere, diviso in aree numerate e ad ogni numero corrisponde il colore da dipingere. Conosciuta come pittura numerata, paint by numbers o art number, questa attività permette a tutti di creare bellissimi dipinti.

Se decidete di provare a dipingere con i numeri, prima di tutto prendetevi il tempo per scegliere con cura il vostro kit, non solo in base ai vostri gusti ma anche al livello di difficoltà. Una volta ricevuta la tela non resterà che prendersi del tempo per voi stessi o perché no, un momento creativo da condividere in famiglia.

L’argilla: modellare forme con le proprie mani

Lavorare l’argilla è un ottimo metodo per rilassarsi e mettere alla prova la propria creatività, non c’è limite alla fantasia. Modellare l’argilla è un’eccellente attività di benessere che fa bene sia al corpo che alla mente grazie al fatto che permette di lavorare con uno dei nostri 5 sensi più sottovalutati: il tatto. Oltre ad aiutarvi a ritrovare la calma di cui avete bisogno, questa attività farà emergere la vostra creatività, spontaneità e sensibilità.

Nei negozi dedicati all’hobbistica in generale o on line, si trovano diverse terre auto indurenti e facilmente modellabili che non richiedono l’uso del tornio né del forno. Oltre alla terra bastano pochi strumenti, giusto qualche attrezzo per aiutarvi nella modellazione e le vostre mani!

Imparare a suonare uno strumento musicale

La musicoterapia è un modo efficace per scaricare le tensioni e far emergere le emozioni sepolte. Questa soluzione può essere praticata in due modi diversi: se infatti non avete la possibilità di cominciare a suonare uno strumento, potete semplicemente dedicarvi all’ascolto della musica che vi piace (musicoterapia ricettiva) oppure scegliere lo strumento che più vi ispira e prendere delle lezioni (musicoterapia attiva). La musicoterapia è particolarmente indicata per le persone affette da ansia e autismo.

Se optate per la musicoterapia attiva, potete scegliere tra diversi strumenti musicali, dalla chitarra, semplice da portare con voi, al pianoforte. Ogni strumento vi aiuterà ad aumentare le vostre capacità cognitive, la vostra mobilità e la vostra memoria.

Giardinaggio: rilassarsi a contatto con la natura

Non sorprende che il giardinaggio sia uno degli hobby che si possano fare per ritrovare la serenità. È un’attività rilassante consigliata alla maggior parte degli adulti e degli anziani. Innanzitutto è l’attività perfetta per abbellire il vostro balcone o il vostro giardino, inoltre può essere un’occasione per coltivare prodotti bio per il vostro consumo personale, dalle semplici spezie come basilico e rosmarino a verdure come insalate e zucchine. Tutto dipende dallo spazio a disposizione anche se ci sono diverse soluzioni per ottimizzare gli spazi. Inoltre questa attività offre grandi benefici emotivi grazie al contatto con la natura e al senso di gratitudine e realizzazione percepiti quando si vedono fiorire le piante coltivate con amore.

Per fare giardinaggio in casa, assicuratevi di avere l’attrezzatura giusta. Potete trovare ciò che vi serve visitando i negozi specializzati. Prendete in considerazione l’idea di farvi consigliare sulla scelta dell’attrezzatura e sulle piante di stagione o quelle che meglio si adattano al vostro ambiente.