Asd Canicattì 5, nuova gestione della struttura “Falco Tennis”

Il presidente e i dirigenti dell’Asd Canicattì sono lieti di comunicare la gestione ufficiale della struttura “Falco Tennis” .

Una novità importante per tutto l’ambiente biancorosso, il quale riserverà molti vantaggi, a partire dalla possibilità di affrontare gli allenamenti sul manto erboso (fattore determinante al giorno d’oggi) e per concludere avere la possibilità di giocare a casa propria.

“Una grande soddisfazione ad un anno dalla mia presidenza – afferma il presidente Gioacchino Parla – la struttura é aperta a tutti e da adesso avremo più tempo, sia per la prima squadra che per il settore giovanile, per sfruttare gli allenamenti nel miglior modo possibile” .

Questa la prima delle tante novità della stagione 2019/2020 targata Asd Città di Canicattì C5.

Di Filippo Ferrante