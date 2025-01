L’Asp di Catania rafforza l’offerta vaccinale in tutta la provincia, attivando nuovi slot di prenotazione in dieci ambulatori distrettuali.

L’obiettivo, definito dal Dipartimento di Prevenzione diretto da Antonio Leonardi, è aumentare sensibilmente le coperture vaccinali e incentivare la prevenzione di malattie gravi e potenzialmente letali.

L’iniziativa, coordinata dall’UOC di Epidemiologia (diretta da Mario Morello) e dalla UOS Coordinamento Attività Vaccinali (guidata da Gabriele Giorgianni), punta a rendere la vaccinazione più accessibile, soprattutto per fasce di popolazione come adolescenti e bambini in età pediatrica.

Orari prolungati e nuovi ambulatori attivi fino a giugno 2025

Per facilitare la fruizione dei servizi, dieci ambulatori vaccinali garantiranno aperture straordinarie fino a giugno 2025, aggiungendo il sabato mattina e i pomeriggi di lunedì e mercoledì ai consueti orari di ricevimento. Gli ambulatori interessati sono situati nei seguenti indirizzi:

Catania – Corso Italia, 234 Catania – PTA Stradale San Giorgio, 105 Acireale – Via Martinez, 19 Adrano – Piazza Sant’Agostino Biancavilla – Via C. Colombo, 77 Caltagirone – Ospedale “Gravina”-Edificio “Clementi” Giarre – Corso Sicilia, 1 Mascalucia – Via Regione Siciliana, 12 Palagonia – Via Sondrio, 1 Paternò – Via Massa Carrara, 2

Grazie a queste nuove fasce orarie, i cittadini potranno accedere con maggiore flessibilità al servizio, permettendo una più ampia copertura vaccinale in tutta la provincia di Catania.

Focus su adolescenti e fascia pediatrica

Oltre a potenziare gli orari di apertura, l’Asp di Catania avvierà un invito telefonico rivolto alle seguenti categorie:

Bambini in età pediatrica : per recuperare le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate;

: per recuperare le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; Adolescenti: per iniziare o completare la vaccinazione anti-HPV.

L’obiettivo è garantire la corretta immunizzazione contro patologie come morbillo, rosolia, parotite e infezioni da papillomavirus (HPV), prevenendo possibili complicazioni e tutelando la salute collettiva.

Come prenotare la vaccinazione online

La prenotazione è semplice e immediata grazie al Sistema di Prenotazione on line, disponibile attraverso:

Sito aspct.it : nella sezione “Come fare per” > “Vaccinazioni” (oppure collegandosi direttamente al link: https://vaccini.aspct.it/vacpreno1)

: nella sezione “Come fare per” > “Vaccinazioni” (oppure collegandosi direttamente al link: https://vaccini.aspct.it/vacpreno1) App “Vaccinazioni Asp Catania”: scaricabile su dispositivi Android per un utilizzo intuitivo e veloce

Sul portale ufficiale sono disponibili tutti i dettagli degli orari per ciascun ambulatorio, consentendo a ogni utente di programmare la vaccinazione in base alle proprie esigenze.

Un passo avanti per la salute pubblica

La vaccinazione, ribadiscono gli specialisti, rimane lo strumento più efficace per ridurre il rischio di malattie infettive e salvaguardare la salute di tutta la comunità. Il potenziamento dell’offerta vaccinale rappresenta dunque un’importante opportunità per incrementare le coperture, rafforzare la protezione individuale e sostenere il benessere collettivo su tutto il territorio della provincia di Catania.