Astronomia, Marte protagonista del cielo: questa sera la diretta con la Nasa su SiciliaReporter

Oggi è il giorno di Marte. Nell’ultima serata del mese di Luglio il Pianeta Rosso raggiungerà infatti la minima distanza dalla Terra apparendo così più grande e luminoso come non accadeva da 15 anni. Dopo la Luna e Venere, sarà dunque l’oggetto più brillante in cielo e la tv della Nasa, per l’occasione, organizza una diretta online per godere dello spettacolo, attraverso l’Osservatorio Griffith a Los Angeles. Dando un po’ di dati, Marte sarà alla distanza minima di “soli” 57.590.630 chilometri dalla Terra, una distanza che varia ogni due anni (per la precisione 26 mesi dato che il pianeta ha un’orbita ellittica) e che, in termini astronomici, rappresenta praticamente un tiro di schioppo dal nostro pianeta.

Per chi volesse godersi lo spettacolo col naso all’insù, il Pianeta Rosso sarà ben visibile a partire dal tramonto: sorgerà verso Sud-Est, pochi gradi al di sotto della Luna, nella costellazione del Capricorno.

Con precisione, raggiungerà il punto più vicino alla Terra nella notte fra il 31 luglio e il primo agosto, intorno alla mezzanotte, restando visibile per gran parte della notte.

A partire dalle 19.00 e fino alle 22.30, su SiciliaReporter sarà possibile l’osservazione di Marte in diretta con la tv della Nasa

Attenzione, infine, alle bufale che circolano in rete e sui social media: “non è vero che il 31 luglio Marte appare grande come la Luna. Se così fosse – rileva la Nasa – sulla Terra avremmo enormi problemi legati all’attrazione gravitazionale di Marte e Luna insieme”.

Di Pietro Geremia