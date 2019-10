Atletica, la nissena Alessandra Pagliaro conquista 3 volte l’oro nel sollevamento pesi

Print This Post

Sembra che la città di Caltanissetta possa vantare un’atleta olimpionica da triplo oro.

Ai Campionati Europei Juniores e Under 23 di Sollevamento Pesi, in corso tuttora a Bucarest, l’azzurra Alessandra Pagliaro avrebbe centrato per ben tre volte l’oro nella categoria 45 kg: nello slancio 85 kg, nello strappo 66 kg e nel totale 151 kg.

L’atleta 22enne, vincitrice tra le altre cose nel concorso per l’accesso al Gruppo sportivo delle Fiamme Rosse dei Vigili del fuoco nella pesistica avrebbe dunque regalato grandi soddisfazioni non solo alla Nazionale azzurra con questo prestigioso en plein continentale ma anche all’intera città nissena orgogliosa di avere dato i natali alla campionessa.