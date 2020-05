Attentato all’Ass. Razza, la Solidarietà del Sindaco di Naro Maria Grazia Brandara

Print This Post

Il Sindaco di Naro Maria Grazia Brandara vuole manifestare la sua vicinanza e quella di tutta la Città di Naro all’Assessore Regionale alla sanità Ruggero Razza dopo le notizie di stampa sulla missiva minatoria recapitata presso il suo ufficio dell’Assessorato di Palermo.

Dichiarazione del Sindaco:

“So bene cosa vuol dire ricevere una minaccia del genere, comprendo bene anche lo stato d’animo che si aggiunge alle preoccupazioni di questi giorni già difficili per il nostro Paese.

Una parte di quella missiva – quella in cui si cita letteralmente una bara – mi colpisce particolarmente proprio per il fatto che la stessa “modalità” di minaccia è stata fatta a me quando rivestivo l’incarico di Commissario Straordinario del Comune di Licata.

Rinnovo la mia vicinanza all’Assessore Razza e auspico che presto vengano individuati i responsabili di questo vile gesto”.