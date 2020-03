Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nei giorni scorsi è stato attivato il numero whatsapp del Comune al fine di facilitare i rapporti dei cittadini con gli uffici.

In questa fase di limitazione degli accessi, in aggiunta ai contatti telefonici già divulgati, è stato dunque attivato un numero WhatsApp 391 1585649 per la segnalazione di problematiche varie e richieste di informazioni limitatamente, stando a quanto fanno sapere i responsabili, negli orari di ufficio.