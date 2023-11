Le recenti azioni di contrasto ai fenomeni criminali in ambito ambientale e familiare da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa hanno portato a importanti sviluppi nella lotta contro reati gravi e dannosi.

In particolare, la Compagnia di Vittoria ha svolto attività di polizia giudiziaria ed esecuzioni di ordinanze emesse dall’autorità giudiziaria, dimostrando un impegno costante nella tutela della comunità.

Arresti Domiciliari per Maltrattamenti Familiari a Comiso Nel contesto di un’indagine su reati in ambito familiare, i Carabinieri della Stazione di Comiso hanno eseguito con successo un’Ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari in istituto di cura. La misura riguardava B.R., un giovane vittoriese di 31 anni, accusato di maltrattamenti contro la madre.

Grazie all’immediata risposta dei Carabinieri alla denuncia della vittima, è stato possibile ricostruire la condotta di B.R., risultando meritevole di restrizioni secondo la valutazione dell’A.G.

Carcerazione per Violazioni delle Prescrizioni a Comiso Sempre a Comiso, i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di F.R., cittadino tunisino classe ’91, precedentemente sottoposto alla misura cautelare dell’avvicinamento per atti persecutori contro la ex-moglie.

Durante i servizi d’istituto, i Carabinieri hanno documentato varie violazioni delle prescrizioni imposte dal divieto di avvicinamento, conducendo all’informazione costante dell’A.G. che ha ritenuto necessaria la carcerazione di F.R. per garantire la sicurezza della vittima.

Sequestro di Rifiuti Illegittimi a Scoglitti A Scoglitti, frazione del Comune di Vittoria, i Carabinieri hanno operato un efficace controllo del territorio, identificando un autocarro in transito sospetto.

Le verifiche sul posto hanno rivelato che il conducente, S.L. di Gela classe ’83, stava effettuando un illecito trasporto di rifiuti, nello specifico 600 kg. di materiale plastico. Dopo il sequestro dei rifiuti e la consegna a una ditta specializzata, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà S.L. all’Autorità Giudiziaria per il reato di illecito trasporto di rifiuti.

Conclusioni:

Le azioni decise e tempestive dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa testimoniano l’impegno continuo nella lotta contro i fenomeni criminali ambientali e familiari. La comunità può confidare nella determinazione delle forze dell’ordine nel preservare la sicurezza e l’integrità del territorio.