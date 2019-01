Connect on Linked in

Cause naturali, sono state probabilmente queste le cause del decesso di un anziano 84enne, Carmelo Caio, vedovo che viveva da solo in casa con la sola compagnia dei sui due cagnolini trovati anche loro morti probabilmente per mancanza di acqua e cibo.

A lanciare l’allarme alle forze dell’ordine, sono stati alcuni suoi conoscenti dopo non aver avuto sue notizie da diversi giorni.

L’uomo è stato rinvenuto privo di vita insieme ai suoi cagnolini.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato