Augusta, denunciato uomo con coltello in mano e un altro nel borsello

Girava per il centro di Augusta con in mano un coltello da cucina e un’altro nel borsello. C.F. 53enne augustano, è stato denunciato nella serata di Sabato dai militari del Norm con l’accusa di porto abusivo di armi per offendere.

Gli uomini dell’arma infatti, durante uno dei servizi finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno notato il 53enne che, con fare sospetto e coltello alla mano, camminava per le vie cittadine come se nulla fosse.

Alla loro vista però, l’uomo, spaventato, avrebbe lasciato cadere a terra il coltello e, visto l’atteggiamento inspiegabilmente agitato, ha indotto i militari ad approfondire il controllo mediante una perquisizione personale grazie alla quale è stato ritrovato un secondo coltello a serramanico all’interno di un borsello a tracolla.

Alla richiesta di spiegazioni da parte dei militari, l’uomo non è stato in grado di fornire una valida giustificazione in merito e dunque è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Siracusa.

Di Pietro Geremia