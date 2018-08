Augusta, entrano di notte a scuola: fermati 3 minorenni

Print This Post

A quanto pare anche d’estate la scuola non passa di moda. In seguito ad una indagine avviata il 22 luglio da parte degli uomini dell’arma dei carabinieri, sono stati individuati e fermati 3 minorenni che, nella notte tra il 21 e il 22, si erano introdotti all’interno di una scuola di Augusta. Nel dettaglio, i furfanti erano riusciti a fare irruzione forzando abilmente porte e finestre, iniziando così un danneggiamento diparte del mobilio e suppellettili vari dell’ufficio del dirigente scolastico.

I militari sono riusciti ad identificare i tre adolescenti sono dopo un’attenta esamina dei filmati di registrazione estrapolati dal sistema a circuito chiuso del medesimo Istituto Scolastico sito nella provincia siracusana, segnalandoli così per il reato di effrazione e danneggiamento alla competente autorità giudiziaria minorile.

Di Pietro Geremia