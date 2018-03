Augusta, Guardia di Finanza sequestra oltre 67 mila testi scolastici

Print This Post

Un maxi sequestro di oltre 67.700 libri immessi illecitamente sul mercato è stato fatto dalla Guardia di Finanza di Siracusa. Nel dettaglio, le fiamme gialle hanno dato esecuzione ad un provvedimento di perquisizione emesso tempo fa da parte del capo della Procura di Siracusa, Francesco Paolo Giordano, e sotto direzione del pm Davide Lucignani che aveva ad oggetto altri 32.882 libri scolastici.

I volumi incriminati pare che fossero privi dell’apposito talloncino di garanzia e, quindi, da considerarsi quali “copie omaggio” non collocabili sul mercato, indicazione che invece pare non venisse osservata dal titolare della libreria “Il Vecchio Saggio” di Augusta che li deteneva illecitamente per poi rimetterli sul mercato, anche mediante piattaforme web.

Di Pietro Geremia