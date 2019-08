Autonomia differenziata, Musumeci apre «Ma serve uguaglianza infrastrutturale»

Connect on Linked in

«Noi non siamo contrari al regionalismo ad autonomia differenziata, anche se tengo a ricordare che l’autonomia speciale siciliana fu proprio un antidoto al separatismo e all’indipendentismo, dunque in funzione unitaria».

E’ quanto sottolinea il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci, intervenendo al Meeting di Rimini, per il quale «il punto fondamentale è che non deve restare un tema circoscritto fra lo Stato e le singole Regioni interessate, ma coinvolgere l’intero sistema regionale».

Per Musumeci, infatti, «se al Sud si alimentano perplessità e diffidenze non è per essere contrari in linea di principio all’autonomia differenziata regionale ma perché è mancato un tavolo posto in una stanza di vetro. Autonomia va bene se si garantisce la perequazione infrastrutturale, la perequazione fiscale, la perequazione generale, altrimenti si alimentano soltanto i sospetti».

Inoltre, ricorda Musumeci, «amministrare al Sud o al Nord non è la stessa cosa, anche se io sono il primo a fare autocritica per quanto riguarda la gestione assicurata in passato dalla classe dirigente e meridionale nel suo insieme.

Ma molto spesso lo Stato italiano è venuto meno alle sue funzioni: se i treni veloci si fermano a Salerno e non fino a Siracusa, non è certo colpa della classe dirigente siciliana ma di quella nazionale.

La penalizzazione geografica esiste e pesa e l’autonomia differenziata deve diventare un tema di tutti, non soltanto di chi la chiede, chiarendo gli aspetti oscuri e assicurando solidarietà».

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/politica/274212/musumeci-non-chiude-all-autonomia-differenziata-ma-serve-uguaglianza-infrastrutturale.html)