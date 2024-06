Un banale approccio con la richiesta di una sigaretta si è trasformato in un incubo per due giovani studenti di un liceo milanese, rapinati brutalmente in una traversa di Via Roma a Palermo.

I carabinieri della città hanno recentemente messo fine alla libertà di tre individui, due uomini di 39 anni e uno di 27, tutti già noti alle autorità, accusati di rapina aggravata.

Gli eventi si sono svolti una sera di fine settembre dell’anno scorso, quando i due studenti, appena 18enni, sono stati avvicinati e poi accerchiati dai tre uomini.

Sotto minaccia, sono stati costretti a dirigersi verso uno sportello bancomat, dove gli è stato imposto di prelevare denaro. I malviventi sono riusciti ad appropriarsi di 450 euro prima di fuggire.

Fortunatamente, le indagini hanno potuto avvalersi delle immagini di video sorveglianza dell’istituto bancario, fondamentali per l’identificazione e l’arresto dei responsabili, ora detenuti nella casa circondariale Lorusso Pagliarelli di Palermo.

Questo incidente sottolinea una problematica urbana crescente, in cui giovani e turisti vengono presi di mira da criminali che sfruttano la loro vulnerabilità. La rapina ha suscitato indignazione nella comunità locale e tra i cittadini di Milano, da cui provenivano le giovani vittime.

L’arresto dei tre uomini è un segnale forte da parte delle forze dell’ordine, che continuano a lavorare incessantemente per garantire la sicurezza nelle strade della città e per contrastare il fenomeno delle rapine aggressive, specialmente in aree ad alta frequentazione turistica e studentesca.

Le autorità esortano chiunque si trovi in situazioni simili a segnalare immediatamente alle forze dell’ordine, per prevenire ulteriori episodi e proteggere la comunità.