Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Apparecchiature elettroniche “Totem” con offerta di giochi promozionali installate in totale assenza di autorizzazioni.

Un agrigentino, titolare di un bar nel quartiere di Villaggio Mosè, è finito nei guai. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Il reato contestato esercizio abusivo di attività di gioco. Le macchinette sono state sequestrate. A carico dell’uomo elevate anche alcune sanzioni. Tutto quanto, l’altro giorno, nel corso di un controllo dei carabinieri della Compagnia di Agrigento. Appena dentro l’attività lavorativa, tra l’incredulità generale degli avventori, i militari dell’Arma hanno scoperto delle irregolarità.

Le macchinette, in particolare, collocate in un angolo del bar, erano collegate con server esterni, per i quali l’esercente era privo di qualsiasi documentazione idonea a poter esercitare.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/agrigento/225121/aveva-collocato-alcune-macchinette-senza-autorizzazioni-denunciato.html)