Nell’ambito dell’azione di contrasto alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti, che da tempo vede impegnati gli Uffici operativi della Questura di Siracusa e dei Commissariato della provincia, ieri, agenti del Commissariato di P.S. di Avola, dopo attente indagini di polizia giudiziaria, hanno arrestato un avolese di 28 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per detenzione ai fini dello spaccio di droga.

In specie, gli investigatori del Commissariato, coadiuvati dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa dell’arrestato che ha consentito di rinvenire e sequestrare 25 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per essere cedute agli assuntori della zona, 160 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio, materiale utilizzato per il confezioanmento della droga e due bilancini di precisione.

Dopo le incombenze di legge e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, il ventottenne è stato posto ai domiciliari.

Inoltre, nell’ambito dei medesimi servizi antidroga, gli investigatori diretti dal dott. D’Arrigo hanno arrestato un altro uomo di 31 anni, anch’egli conosciuto alle forze di polizia, per detenzione ai fini dello spaccio di droga.

In specie, il trentunenne veniva sorpreso in casa dai Poliziotti mentre confezionava delle dosi di eroina per un peso complessivo di 9,60 grammi.

Inoltre, veniva rinvenuto e sequestrato, parimenti, materiale utile al confezionamento dello stupefacente, un accendino, una forbice, un bilancino di precisione e 50 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Anche quest’ultimo, dopo le incombenze di legge e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato posto ai domiciliari.