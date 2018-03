Avola, pezzi di vetro sul collo: in codice rosso ciclista rimasto ferito in un incidente

Print This Post

Un grave incidente è avvenuto nella giornata di ieri lungo la circonvallazione Avola-Noto, poco prima del cimitero.

Nel dettaglio, sembra che in tarda mattinata, un ciclista di Cassibile, frazione di Siracusa, sia rimasto investito, per cause ancora da accertare, da una Fiat Panda.

L’uomo infatti era in sella alla sua bici da corsa, quando tamponando con l’autovettura, sarebbe stato scaraventato violentemente al suolo riportando delle ferite al collo causate da alcune schegge e frammenti di vetro. Dopo il sinistro sono subito scattate e operazioni di soccorso, condotte dalla Polizia Municipale di Avola, dal personale del 118 e dall’elisoccorso.

Una volta stabilizzato, visto le gravi ferite l’uomo è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova ancora ricoverato in prognosi riservata.

Di Pietro Geremia