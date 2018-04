Avola, prende a calci e pugni la porta della propria ex: arrestato 24enne

Print This Post

Un 24enne di Avola, paese in provincia di Siracusa, è stato arrestato dagli uomini dell’arma dei carabinieri per atti persecutori nei confronti della propria ex.

Il giovane infatti, non avendo ben digerito la fine della loro relazione, si sarebbe recato più volte a casa della ex compagna iniziando ad inveire e a prendere a calci e pugni la porta del’appartamento per farsi aprire. La donna, spaventata, ha così deciso di chiamare le forze dell’ordine che si sono immediatamente recate sul posto beccando il ragazzo proprio durante uno dei suoi atti persecutori.

Durante le operazioni di fermo inoltre, il 24enne sembra che abbia posto resistenza procurando lesioni a uno dei militari operanti. Una volta definitivamente bloccato e arrestato, lo stalker è stato infine condotto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria di Siracusa.

Di Pietro Geremia