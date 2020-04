Protezione civile,avviata nuova selezione di Oss per l’emergenza coronavirus

Print This Post

Procedura di selezione aperta anche per 1500 Operatori Socio Sanitari di cui:

– 500 lavoreranno nelle residenze sanitarie assistenziali, case di riposo per anziani, residenze sanitarie per disabili per un periodo consecutivo di quattro settimane;

– 1000 lavoreranno negli istituti penitenziari individuati dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per un periodo consecutivo fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza.

Sarà possibile partecipare alla procedura di selezione compilando il form https://osspercovid.protezionecivile.it/index.php… fino alle ore 20:00 del 22 aprile 2020.