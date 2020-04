Canicattì, avviata una procedura di approfondimento sui casi di coronavirus al Barone Lombardo

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi il deputato regionale Carmelo Pullara ha annunciato l’avvio di una procedura di approfondimento sui casi di Covid-19 avvenuti all’Ospedale Barone Lombardo di Canicattì.

Lo stesso On. Pullara, componente tra le altre cose della commissione sanità della Regione, ha sollevato notevoli perplessità sulla gestione dei casi di coronavirus nel nosocomio della Città del Parnaso, che fino ad ora restano a 4 accertati, arrivando a dichiarare come solo per un caso non si sia verificata “un’esplosione di un focolaio epidemico”.