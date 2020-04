Canicattì, avviato il Concorso letterario: “Resistere e ripartire guardando al domani”

Connect on Linked in

“Resistere e ripartire guardando al domani” è il titolo della 3° edizione del concorso letterario indetto dall’associazione Antonio e Luigi Palma, rivolto ai racconti inediti e alla poesia.

L’obiettivo è di trasmettere e condividere messaggi di speranza in un momento storico così delicato, “la capacità di far fronte in maniera positiva ad eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza perdere la propria identità”.

Il Premio, a partecipazione gratuita, è aperto a tutti senza limiti di età. Sono ammessi racconti e poesie in lingua italiana, inediti e mai apparsi o pubblicati nel web.

Premi:

Al primo classificato per il concorso racconti inediti e per il concorso poesia inedita verrà corrisposto un premio in denaro pari a euro 500.

Premio Speciale Giovani rivolto ai partecipanti di età compresa tra i 15 e i 25 anni:

Al primo classificato verrà corrisposto un premio in denaro pari a euro 300.

Una selezione di racconti e di poesie indicate dalla Giuria saranno pubblicate nell’antologia del Premio.

La cerimonia di premiazione si terrà a Como in autunno, con data e luogo da definire. Scadenza: 30 giugno 2020. http://associazionepalma.org/concorso-letterario-resistere…/